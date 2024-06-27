Street Fighter beyazperdeye dönüyor

Efsanevi dövüş oyunu serisi "Street Fighter" yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Ryu, Ken, Chun-Li, Guile ve M. Bison gibi ikonik karakterlerin yer aldığı oyun, ilk olarak 1994 yılında beyazperdeye aynı adla uyarlandı. Filmde Jean-Claude Van Damme başrol oynamıştı.
Ardından 2009'da Street Fighter: Chun-Li Efsanesi'ni (Street Fighter: The Legend of Chun-Li) adlı yeni bir film daha vizyona girmişti.
2026'DA VİZYONDA
Tüm bunların üzerine "Street Fighter" bir kez daha film oluyor. Sony Pictures'dan yapılan açıklamaya göre; yeni film, 20 Mart 2026'da izleyicilerle buluşacak.
Öte yandan Hollywood Reporter bu ay, Street Fighter'ın yönetmenleri Danny ve Michael Philippou'nun projeden çekildiğini duyurmuştu. Philippou kardeşler, Bring Her Back'in çekimleriyle çakıştığı için yapıma veda etmişti.
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