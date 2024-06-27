Street Fighter beyazperdeye dönüyor

Efsanevi dövüş oyunu serisi "Street Fighter" yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Ryu, Ken, Chun-Li, Guile ve M. Bison gibi ikonik karakterlerin yer aldığı oyun, ilk olarak 1994 yılında beyazperdeye aynı adla uyarlandı. Filmde Jean-Claude Van Damme başrol oynamıştı.

Ardından 2009'da Street Fighter: Chun-Li Efsanesi'ni (Street Fighter: The Legend of Chun-Li) adlı yeni bir film daha vizyona girmişti.

2026'DA VİZYONDA

Tüm bunların üzerine "Street Fighter" bir kez daha film oluyor. Sony Pictures'dan yapılan açıklamaya göre; yeni film, 20 Mart 2026'da izleyicilerle buluşacak.