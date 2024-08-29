Su altı kazısında 3 bin 600 yıllık tunç hançer bulundu

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, tarihe ışık tutacak bir keşif yapıldı. Girit-Minos uygarlığına ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen gümüş perçinli bir tunç hançer gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akdeniz'in derinliklerindeki 3 bin 600 yıllık sırrın gün ışığına kavuştuğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu. Batık, sadece Türkiye'nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. Akdeniz'in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum."



Ersoy, hançerin su altından çıkarılması çalışmalarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.