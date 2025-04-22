Succession yıldızı Alan Ruck'un yeni projesi belli oldu

"Ferris Bueller'le Bir Gün", "Hız Tuzağı", "Twister" gibi yapımlarla tanınan ve Succession dizisindeki Connor Roy rolüyle şöhreti yakalayan Alan Ruck'un yeni projesi belli oldu.

Deadline'da yer alan habere göre; Ruck, başrollerini Rosanna Arquette ve Ashton Sanders ile paylaşacağı "Corporate Retreat" adlı filmde rol alacak.

2025 yazında sete çıkacak olan film, bir teknoloji şirketinin ekip içi motivasyon kampının kanlı bir kâbusa dönüşmesini konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda Aaron Fisher'in oturduğu projenin senaryosunda ise Fisher ile Kerri Lee Romeo'nun imzası bulunuyor.

"HEM DRAMI HEM KOMEDİYİ USTALIKLA HARMANLIYOR"

Singer, Alan Ruck’un projeye katılımıyla ilgili olarak “Alan’ın hem dramayı hem de komediyi ustalıkla harmanlayan bir oyunculuğu var. Bu filmde aradığımız tonda mükemmel bir denge yaratabilecek az sayıda isimden biri" demişti.