Succession yıldızı Sarah Snook'un yeni projesi belli oldu

FİNAL BÖLÜMÜ REKOR KIRDI



Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü ise büyük bir başarıya imza attı.



İzleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan dizi finali, dizinin bugüne dek aldığı en yüksek reytingi elde etti. 28 Mayıs akşamı yayınlanan dizi 2,9 milyon izleyici çekmeyi başardı. Birkaç hafta önce ekranlara gelen 6. bölüm ise 2,5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.