Succession yıldızı Sarah Snook'un yeni projesi belli oldu

Game of Thrones ve Westworld gibi başarılı yapımlara imza atan HBO’nun Emmy ödüllü dizisi Succession 4. sezonuyla ekranlara veda etti. Dizide Shiv karakterine hayat veren Avusturalyalı oyuncu Sarah Snook'un yeni projesi belli oldu.
Oscar Wilde'ın ünlü romanı "Dorian Gray'in Portresi" Londra'daki West End tiyatrosunda 12 hafta boyunca sahnelenecek.
Shiv Roy karakteriyle iki Emmy adaylığı kazanan oyuncu, oyunda 26 karakter canlandıracak. Kip Williams'ın sahneye taşıyacağı "Dorian Gray'in Portresi" birçok kez film, dizi ve tiyatro oyununa uyarlandı.
FİNAL BÖLÜMÜ REKOR KIRDI
Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü ise büyük bir başarıya imza attı.
İzleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan dizi finali, dizinin bugüne dek aldığı en yüksek reytingi elde etti. 28 Mayıs akşamı yayınlanan dizi 2,9 milyon izleyici çekmeyi başardı. Birkaç hafta önce ekranlara gelen 6. bölüm ise 2,5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- Dizi
- N-Life Kültür&Sanat