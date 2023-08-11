Suçsuz bulunan Kevin Spacey'den ilk film projesi

SUÇSUZ BULUNDU



Dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere 12 suçla yargılanan Kevin Spacey geçtiğimiz haftalarda suçsuz bulunmuştu.



Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 haftadır sürüyordu. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.

"MEDYA BENİ CANAVARA DÖNÜŞTÜRDÜ"



"American Beauty", "The Usual Suspects" ve "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan Spacey, verdiği bir röportajda, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söylemişti.



ZEITmagazine'e konuşan Spacey, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürerek, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullanmıştı.

