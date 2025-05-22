Şükrü Özyıldız'ın Zeytin Ağacı heyecanı

"ÇOK GÜZEL BİR PROJE"

Magazin Burada'nın haberine göre; katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel bir proje. Ama şu an için çok fazla konuşmamam gerekiyor" dedi.



Erdem Tepegöz‘ün yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin temmuz ortasında çekilmesi planlanıyor.