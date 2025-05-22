Şükrü Özyıldız'ın Zeytin Ağacı heyecanı
Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın yeni projesi belli oldu. Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonuna dahil olan ünlü isim, heyecanını paylaştı.
Son olarak Karadut adlı dizide rol alan Şükrü Özyıldız'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonuna dahil oldu.
Tuba Büyüküstün'ün yeni partnerine hayat vereceği ortaya çıkan Şükrü Özyıldız, heyecanını paylaştı.
"ÇOK GÜZEL BİR PROJE"
Magazin Burada'nın haberine göre; katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel bir proje. Ama şu an için çok fazla konuşmamam gerekiyor" dedi.
Erdem Tepegöz‘ün yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin temmuz ortasında çekilmesi planlanıyor.
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