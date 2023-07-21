Sulama kanalı çalışmasında Roma dönemine ait 1800 yıllık mezar bulundu

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, “MS 2. yüzyıla tarihlenen bir kaya mezar olduğu tespit edildi. Bu kaya mezarı içerisinde üç adet niş bulunmakta. Bu nişlerin içerisinde bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti parçaları arkeologlarımız tarafından tespit edildi. Ayrıca bu mezarlardaki buluntular, Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar tarafından kayıt altına alındı, fotoğraflandı, belgelendi” dedi.

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