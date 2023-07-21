Sulama kanalı çalışmasında Roma dönemine ait 1800 yıllık mezar bulundu

Adıyaman’da sulama kanalı çalışması sırasında 1800 yıllık tarihi kaya mezarı ortaya çıktı. Mezarın içinden yüzük, küpe gibi tarihi eserler çıkarıldı.

Sulama kanalı çalışmasında Roma dönemine ait 1800 yıllık mezar bulundu

merkez Durakaynak (Pişinik) köyü sınırları içerisinde yer alan tarlada, Devlet Su İşleri'nin yapımını sürdürdüğü Gömükan Barajı’nın sulama kanalının yer altına döşenmesi çalışmaları esnasında, iş makinesi yerin yaklaşık 5 metre derinliğinde kaya mezara denk geldi.

Çalışmalar esnasında mezarı fark eden çalışanlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Müze Müdürlüğü'nden arkeologlar, kaya mezarda inceleme ve kazı çalışması yaptı. Roma dönemiyle tarihlenen 1800 yıllık kaya mezar içerisinde üç niş bulunuyor. 

İnsan kemiklerinin bulunduğu mezarda küpe, yüzük gibi değerli eserler de tespit edildi.

Sulama kanalı çalışmasında Roma dönemine ait 1800 yıllık mezar bulundu - 1

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, “MS 2. yüzyıla tarihlenen bir kaya mezar olduğu tespit edildi. Bu kaya mezarı içerisinde üç adet niş bulunmakta. Bu nişlerin içerisinde bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti parçaları arkeologlarımız tarafından tespit edildi. Ayrıca bu mezarlardaki buluntular, Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar tarafından kayıt altına alındı, fotoğraflandı, belgelendi” dedi.

Sulama kanalı çalışmasında Roma dönemine ait 1800 yıllık mezar bulundu - 2

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