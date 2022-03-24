Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nde taktığı miğferin kopyası, uluslararası fuarlarda Türk kültürü ile altın işlemeciliğinde gelinen noktayı temsil edecek.



3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda sergilenecek.



Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ni temsil eden resimlerden ilham alınarak üretilen altın miğfer, ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

