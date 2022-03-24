Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen Sultan Alparslan'ın miğferi, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda sergilenecek.

Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 16:16

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Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nde taktığı miğferin kopyası, uluslararası fuarlarda Türk kültürü ile altın işlemeciliğinde gelinen noktayı temsil edecek.

3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda sergilenecek.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ni temsil eden resimlerden ilham alınarak üretilen altın miğfer, ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

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