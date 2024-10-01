Sultan Bestekarlar konseri 3 Ekim'de gerçekleşecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 3 Ekim'de Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşecek konserde, klasik Türk müziğinin unutulmayan besteleri icra edilecek.



Sunuculuğunu usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür'ün üstleneceği konserde, sanatçılar İrem Şamlı, Selin Yücesoy, Ahmet Yağmur Kucur ve Sait Berker Seymenoğlu eserleri yorumlayacak.



Etkinlikte saz sanatçıları Özata Ayan (tanbur), Mustafa Tabak (kanun), Ahmet Cavit Altınkaynak (ney), İremnur Yaşar (kemençe) ve İlayda Uçar (ritim) da sahnede olacak.