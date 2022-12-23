'Sultan Mehmed'in Rüyası' müzede ziyarete açıldı

İstanbul'un fethini dijital bir yorumla sunan "Sultan Mehmed'in Rüyası" başlıklı gösteri, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde ziyarete açıldı. Gösterim öncesi İBB Kültür AŞ Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü İpek Marangoz açıklamalarda bulundu. Marangoz, kültür sanatı herkes için erişilebilir kılmayı amaçladıklarını söyleyerek, "İnsanlara sosyalleşebilmeleri için sebepler yaratmak istiyoruz" dedi.



Marangoz, müzenin 2009'da İBB tarafından halka açıldığını aktararak, tam panoramik olması sebebiyle dünyadaki örneklerinin arasında bir ilk olduğunu vurguladı.



Müzeyi daha dinamik ve deneyimlenebilir bir hale getirmek için bazı yenilikler yaptıklarına dikkati çeken Marangoz, şu bilgileri verdi:



"İstanbul'un fethi ışık, ses ve görsel olarak müzenin kapalı kubbesinde mapping (video yansıtma) gösterisiyle izlenebilecek. Yaklaşık 10 dakikalık 3 boyutlu gösteri, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetme tutkusunu adım adım nasıl gerçekleştirdiğini anlatıyor. İstanbul'un köklü tarihini, Fetih sonrası dönemini ve Fatih Sultan Mehmed'in çok yönlü lider kişiliğini günümüze taşıyor. Bunun yanı sıra ziyaretçiler gösterim öncesi Atatürk Kitaplığı'ndan getirilen 'Padişah Portreleri' sergisini, gösterim sonrası ise Nusret Çolpan'ın 'Minyatürlerde Fetih' seçkisini gezebilecekler."



