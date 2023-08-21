Sümela Kültür Yolu Festivali'nde renkli konserler

iyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Rubato grubu ve şarkıcı Mehmet Erdem, Trabzon'daki Sümela Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Sümela Kültür Yolu Festivali'nde renkli konserler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında, piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen resitalde eserlerini çaldı.

Dinleyiciler, piyano resitalinin ardından Uğurlu'yu uzun süre alkışladı.

Sümela Kültür Yolu Festivali'nde renkli konserler - 1

Fuar Merkezi'nde ise Rubato grubu sahne aldı. Grubun solisti Özer Arkun, konserde kendilerini yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür ederek, muhteşem göründüklerini söyledi.

Sümela Kültür Yolu Festivali'nde renkli konserler - 2

Güzel organizasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine de teşekkür eden Arkun, dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini istedi.

Grup üyeleri Özer Arkun çello, Göksun Çavdar klarnet, Eralp Görgün ise bas gitar eşliğinde sevilen şarkıları seslendirdi.

Sümela Kültür Yolu Festivali'nde renkli konserler - 3

Aynı alandaki ikinci konserde ise şarkıcı Mehmet Erdem sevenleriyle buluştu.

Konsere, Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısıyla başlayan Erdem, "Hoş geldiniz. Biz Trabzon'u çok severiz. Sümela Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız" dedi.

Sümela Kültür Yolu Festivali'nde renkli konserler - 4

Mehmet Erdem, sevilen şarkıları coşkulu kalabalık eşliğinde söyledi.

19 Ağustos'ta başlayan festival; konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

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