Sümela Kültür Yolu Festivali'nde renkli konserler

Aynı alandaki ikinci konserde ise şarkıcı Mehmet Erdem sevenleriyle buluştu.

Konsere, Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısıyla başlayan Erdem, "Hoş geldiniz. Biz Trabzon'u çok severiz. Sümela Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız" dedi.