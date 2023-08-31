Sümela Kültür Yolu Festivali'ne 1 milyon 300 binden fazla kişi katıldı

Sümela Kültür Yolu Festivali'ne rekor katılım gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, ilk kez Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile 2021'de başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne bu yıl Trabzon'u da eklediklerini söyledi. Terzi, festivale, restorasyonun ardından geçen yıl yeniden ziyarete açılan Sümela Manastırı'nın adını verdiklerini anlatarak, beklentilerinin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Festival programının her adımında büyük yoğunluk yaşandığını anlatan Terzi, "Sergilerden atölyelere, dijital enstalasyonlardan çocuk etkinliklerine, Trabzon'un yeme içme kültürünün en iyi şekilde tanıtıldığı gastronomi etkinliklerinden, söyleşilere 500'den fazla etkinliği başta Trabzon halkı olmak üzere çevre illerden de festivale katılım sağlayan vatandaşlarımızla buluşturduk." dedi.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Terzi, 9 gün süren festivalin çok güzel geçtiğinin altını çizerek, "Aldığımız geri dönüşler çerçevesinde de gönül rahatlığı ile söylenebilir ki festivalimiz bölgedeki canlılığı arttırmanın yanı sıra kültür ve sanatın her alanında vatandaşlarımızla buluştu." diye konuştu. Festival kapsamında 30'dan fazla mekanda 500 civarında etkinliği vatandaşlarla buluşturduklarını vurgulayan Terzi, şu değerlendirmede bulundu:



"Binden fazla da sanatçımız katılım sağladı. Trabzon Fuar Merkezi'nde Bengü, Mehmet Erdem ve Rubato, 100. Yıl Marşları konserinde Metin Özülkü, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Ferda Anıl Yarkın ve Güliz Ayla ile Motive, Fatma Turgut, Ali Kınık, Göksel, İkilem, Dedüblüman, Oğuzhan Koç gibi isimler konser verdi. Ayrıca Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve tasavvuf konserleri ve Halk Dansları Topluluğu da izleyiciyle buluştu."

