Sumru Yavrucuk 10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde

Usta oyuncu, festivalin çok güzel bir ekibe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ben seviyorum. Tamamen amatör bir ruhla sırtlanıp sonuçta 10 yılda önemli bir süreçte bu tiyatroyu yaşatıyorlar. O yüzden bakalım ne olacak dedim. Ben de heyecanlandım. Bir anda kostümler bulundu, dekorlar tekrar çıktı. İki kere daha oynamıştık Shirley’i burda. Seyircisi tarafından sevilen bir oyundu. Seyircilerle nefis bir final yaptık. Herkes çok mutluydu, biz de öyle. Alkış rekorları kırıldı. Biraz daha büyüdüm mesleğimde diye düşünüyorum. Hiç böyle bir şey deneyimlememiştim."



"MESLEK HAYATIMDA ENDER YAŞADIĞIM BİR DURUM BU"



Oyunun ardından sahnede konuşma yapan sanatçı ise izleyenlere teşekkür ederek, "Benim de meslek hayatımda ender yaşadığım bir durum bu. Hiç kısmet olmamıştı ama bunu da denedik. Sürçülisan ettikse affola." ifadelerini kullandı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden tiyatroseverlerin ilgisiyle biletlerin tükendiğini belirten Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Bu akşam burada samimiyet vardı. Bizde, sizde, ekibimizde ve tabii ki usta oyuncu Sumru Yavrucuk'ta da. Anlayışınız ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz. Bu akşamı da burada perdeledik ya, artık gözümüz açık gitmeyiz. İyi ki varsınız, iyi ki tiyatro var."



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yollarının katkılarıyla düzenlenen festivalde bugün "Eyvah Nadir" oyunu, yarın akşam ise "Tatavlada Son Dans" oyunu sahnelenecek.

