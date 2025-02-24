Sünger Bob Kare Pantolon, en uzun soluklu animasyon dizisi ünvanını kazandı

SpongeBob Square Pants (Sünger Bob Kare Pantolon) tüm zamanların en uzun soluklu çocuk animasyon dizisi ünvanını kazandı. 1 Mayıs 1999'da ilk bölümüyle ekrana gelen dizi, küçükten büyüğe ilgiyle izlendi. PBS Kids’in klasik dizisi Arthur, 1996 yılında yayına girmiş ve 2022’de 25 sezon boyunca yayınlandıktan sonra sona ermişti.

Arthur’un yayın hayatının sona ermesiyle birlikte SpongeBob SquarePants çocuk animasyonları arasında en uzun süredir devam eden dizi olma ünvanını devralmış oldu. Deniz biyolojisi eğitimcisi ve animatör Stephen Hillenburg tarafından hayata geçirilen animasyon, Bikini Kasabası adlı su altı şehrindeki maceraları anlatıyor. Dizide Sünger Bob'un yanı sıra Patrick, Bay Yengeç, Gary ve Sheldon gibi karakterler de çok seviliyor.



Öte yandan SpongeBob SquarePants Movie: Search for SquarePants isimli yeni bir sinema filmi de 19 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.