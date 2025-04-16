Sunucu Wink Martindale hayatını kaybetti

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören yarışma programı sunucusu Wink Martindale’in dün Kaliforniya’daki bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gambit ve Tic-Tac-Dough gibi televizyon yarışma programlarıyla tanınan 91 yaşındaki Martindale, aynı zamanda Elvis Presley ile yapılan ilk televizyon röportajlarından birini gerçekleştirmesiyle de biliniyordu.

Sunucunun vefat haberini ailesi paylaştı. Martindale'in ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı.