Süper Baba ve İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara yaşamını yitirdi

90'lı yılların ünlü dizisi Süper Baba'nın senaristi Muharrem Buhara yaşamını yitirdi. Şener Şen ile Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştığı İkinci Bahar dizisini de kaleme alan senarist 66 yaşında hayatını kaybetti.
Muharrem Buhara'nın vefat haberini Süper Baba dizisinin başrol oyuncusu Şevket Altuğ sosyal medya hesabından duyurdu. Altuğ, "Hoşça kal Muharrem. Her şey için sonsuz teşekkürler. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Çok sayıda çocuk öykü kitabını da kaleme alan Buhara, Hayat Bağları, Yağmur Zamanı ve Baba Evi gibi dizilerin de senaryosunu yazdı.
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