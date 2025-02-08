Super Bowl'da Brad Pitt ile Tom Cruise sürprizi

TMZ'nin haberine göre, Hollywood'un başarıl aktörüleri Brad Pitt ile Tom Cruise da Super Bowl'un bir parçası olacak. İddialara göre, Pitt ile Cruise maç öncesi yayına katılacak. TMZ, iki oyuncunun da maç yayını sırasında ekranda görüneceğini bildirdi.

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) şampiyonun belirleneceği Super Bowl , 10 Şubat Pazartesi günü (TSİ) 02.30'da Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da oynanacak. ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından takip edilmesi beklenen maçı, 83 bin taraftar da statta izleyecek.

Tom Cruise'un henüz ne yapacağı belli değil ancak Pitt'in "Amerika'ya saygı duruşunda" yer alacağı biliniyor. Pitt'in maç başlamadan önce ekranda görünmesi bekleniyor.



Cruise'un 2024 Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde yaptığı gibi büyük bir gösteriye imza atacağı yönünde bazı iddialar vardı ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EFSANEVİ DEVRE ARASI ŞOVU



Super Bowl, yalnızca spor dünyasının değil, aynı zamanda müzik ve eğlence sektörünün de en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yılki devre arası gösterisinde, Grammy ödüllü hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar ve R&B'nin yükselen yıldızı SZA sahne alacak.

Kendrick Lamar, 17 Grammy ödülüyle hip-hop dünyasının en büyük isimlerinden biri ve 2022’de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem gibi efsanelerle gerçekleştirdiği dev performansın ardından bu kez tek başına sahneye çıkacak. Ona, son yılların en dikkat çeken isimlerinden SZA eşlik edecek.



MİLYONLUK REKLAMLAR



Super Bowl, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek izlenme oranlarına sahip etkinliklerden biri. Geçen yıl 30 saniyelik reklam ücretinin tam 7 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Öte yandan film stüdyoları yeni çıkacak filmlerini tanıtmak için dev etkinliği fırsat olarak görüyor.



Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yeni çıkacak filmlerin fragmanlarının ilk kez burada gösterilmesi bekleniyor.