Superman: Legacy filminden yeni kare
ABD'li oyuncu David Corenswet'in başrolde olduğu yeni Superman filmi "Superman: Legacy"nin çekimleri, geçtiğimiz temmuz ayında tamamlandı. Filmin yönetmeni James Gunn, David Corenswet ve Süper Köpek Krypto'nun ilk görselini paylaştı.
Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme girmişti. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak filmde rol alacak ismin David Corenswet olmuştu.
James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Superman: Legacy" adlı filmin çekimleri birkaç ay önce tamamlanmıştı.
11 Temmuz 2025'te vizyona girecek olan "Superman: Legacy" filminin yönetmeni James Gunn, David Corenswet ve Süper Köpek Krypto'nun ilk görselini paylaştı.
"OZU HAYATIMI DEĞİŞTİRİRKEN, KRYPTO DA SENARYOYA DAHİL OLDU"
Gunn, paylaşımında kendi köpeği Ozu'nun yeni Superman filminde görülen Krypto'yu nasıl etkilediğini şu sözlerle açıkladı:
“Krypto, Superman'i yazmaya başladıktan kısa bir süre sonra sahiplendiğimiz köpeğimiz Ozu'dan ilham aldı. Diğer 60 köpekle birlikte arka bahçede istifçilik yapan ve hiç insan tanımayan Ozu, en hafif tabirle problemliydi. Hemen içeri girdi ve evimizi, ayakkabılarımızı, mobilyalarımızı yok etti; hatta dizüstü bilgisayarımı bile yedi. Ona dokunmamıza izin vermesi bile uzun zaman aldı. 'Tanrım, Ozu'nun süper güçleri olsaydı hayat ne kadar zor olurdu?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Böylece Ozu benim hayatımı değiştirirken Krypto da senaryoya dahil oldu ve hikayenin şeklini değiştirdi. Pek de iyi olmayan Krypto'yu piyasaya sürmek için bu aydan daha iyi bir zaman olabilir mi? Bu arada, Ozu bugün çoğu zaman çok iyi bir çocuk."
Filmde yeni "Louis Lane" Rachel Brosnahan olurken; Superman'in baş düşmanı Lex Luthor'ı canlandıracak isim ise Nicholas Hoult oldu.
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