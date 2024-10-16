Superman: Legacy filminden yeni kare

"OZU HAYATIMI DEĞİŞTİRİRKEN, KRYPTO DA SENARYOYA DAHİL OLDU"

Gunn, paylaşımında kendi köpeği Ozu'nun yeni Superman filminde görülen Krypto'yu nasıl etkilediğini şu sözlerle açıkladı:



“Krypto, Superman'i yazmaya başladıktan kısa bir süre sonra sahiplendiğimiz köpeğimiz Ozu'dan ilham aldı. Diğer 60 köpekle birlikte arka bahçede istifçilik yapan ve hiç insan tanımayan Ozu, en hafif tabirle problemliydi. Hemen içeri girdi ve evimizi, ayakkabılarımızı, mobilyalarımızı yok etti; hatta dizüstü bilgisayarımı bile yedi. Ona dokunmamıza izin vermesi bile uzun zaman aldı. 'Tanrım, Ozu'nun süper güçleri olsaydı hayat ne kadar zor olurdu?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Böylece Ozu benim hayatımı değiştirirken Krypto da senaryoya dahil oldu ve hikayenin şeklini değiştirdi. Pek de iyi olmayan Krypto'yu piyasaya sürmek için bu aydan daha iyi bir zaman olabilir mi? Bu arada, Ozu bugün çoğu zaman çok iyi bir çocuk."