"Superman: Legacy" filminin kadrosuna 3 yeni isim

"Dora and the Lost City of Gold" ve "Rosaline" yıldızı Isabela Merced filmde Hawkgirl karakterine hayat verecek.

"The Blacklist" ve "Twilight" gibi yapımlarda rol alan Edi Gathegi ise Michael Holt/Mister Terrific rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Lex Luthor'u canlandıracak oyuncu ise henüz seçilmedi.

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturacak.

