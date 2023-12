Superman: Legacy filminin Lex Luthor'ı İngiliz oyuncu Nicholas Hoult olacak

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı açıklandı.

Yönetmen James Gunn, yeni Superman'in David Corenswet olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki ABD'li oyuncu, "Pearl", "The Politician" ve "We Own This City" gibi yapımlarla tanınıyor. Superman rolü, oyuncunun ilk başrolü olacak.



Emmy ödüllü dizi "The Marvelous Mrs. Maisel" ile yıldızı parlayan Rachel Brosnahan ise yeni Louis Lane olacak.