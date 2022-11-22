Supernatural dizisinin yıldızı Nicki Aycox hayatını kaybetti

Dean ve Sam kardeşlerin olağanüstü olaylarla mücadelesini konu alan Supernatural dizisinde Meg Masters karakterini canlandıran Nicki Aycox hayatını kaybetti. 47 yaşında hayata veda eden oyuncu, 2021 yılından beri kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü oyuncun ölüm haberini eşinin kardeşi Susan Raab Ceklosky verdi.



2021 yılında kendisini lösemi teşhisi konulduğunu paylaşan oyuncu “Herkese iyi olduğumu ve kemoterapiyle mücadeleme devam ettiğimi söylemek istiyorum” demişti.



Aycox, Law & Order, Las Vegas, Dark Blue, Dark Angel ve The X-Files gibi pek çok dizide rol almıştı.