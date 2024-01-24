Süperstar Ajda Pekkan'dan Sanatta Engel Yok Vakfı'na destek

“ENGELLERİ SANATLA AŞIYORUZ”

Vakıf Başkanı Yasemin Zanbak da “Vakfımızın sanatın engelli bireyler için sadece bir ifade biçimi olmanın ötesinde, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmelerini, güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlayan bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, destek veren her birinizin, bu projelerin başarısına katkı sağlayarak, engelli bireylerin sanatla buluşmalarına olanak tanıdığınız için minnettarız.” sözleriyle duygularını dile getirdi.



Ajda Pekkan'a teşekkürlerini sunan Vakıf Başkan Yardımcısı Sevgi Ataman ise konuşmasında "Sanatın, hayatın her yönünü zenginleştiren, insanları bir araya getiren ve derin bağlantılar kurmalarını sağlayan güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Engelli bireyleri sanatla buluşturmak, sadece onların üretkenliklerini keşfetmelerine olanak tanımakla kalmaz, aynı zamanda toplumumuzu daha kapsayıcı ve çeşitli kılar. Bu noktada, sizlerin ve diğer tüm destekleyicilerimizin katkıları, sadece bugün değil, aynı zamanda gelecekte de daha fazla engelli birey sanatçının keşfedilmesine, desteklenmesine ve topluma katkıda bulunmasına olanak tanıyacaktır." ifade etti.

