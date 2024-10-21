Suphi Tekiner kimdir? Suphi Tekiner'in yer aldığı projeler

Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940 tarihinde Mersin‘de doğmuştur. Mersin Lisesi lisesinde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. Suphi Tekniker, 1957 yılında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev aldı. 1960 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş‘ın yazdığı ve Orhan Günşiray, Fatma Girik, Suphi Kaner‘in rol aldıkları “Cici Kâtibem” filmi ile sinema oyunculuğuna başladı. 1975 yılından itibaren de birçok filmin senaryosunu yazdı. Oynadığı filmlerdeki, temiz yüzüyle hatırlanabilir.

Belli başlı rolleri, Şoför filminde, Hülya Koçyiğit‘in eniştesi, Talihsiz Yavrum’da şoför Reşat, Vukuat Var’da Güllülı Dillim’de bir basketbolcu, Tarkan Gümüş Eğer’de Tulga, Cici Kâtibem’de ise foto muhabiridir. Suphi Tekniker, Kemal Sunal‘ın oynadığı Umudumuz Şaban, En büyük Şaban, Hanzo gibi filmlerin ve Orhan Gencebay‘ın oynadığı Dil Yarası, Kaptan, Hamuş, Aşkım Günahım gibi filmlerin senaryosunu yazmıştır. 2006 – 2008 yılları arasında yönetmenliğini Kudret Sabancı‘nın yaptığı, başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Gökçe Korel, Tardu Flordun, Ceyda Düvenci‘nin oynadığı “Binbir Gece” adlı dizide Yalçın karakterini canlandırmıştı.