Sur Kültür Yolu Festivali başladı

DENGBEJ DİVANLARI KURULACAK



Meryem Ana Kilisesi'nde Süryani kadim ilahileri söylenirken, Surp Giragos Kilisesi'nde Ermeni Bestekarlar Konseri ve İnançların Dili Konseri gerçekleştirilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi'nde Dengbej Divanları kurulacak, Diyarbakır Kent Müzesi ve Cemil Paşa Konağı'nda Eyvan geceleri düzenlenecek.



Fiskaya Cam Teras da birbirinden özel konserlere ev sahipliği yapacak. Bugün Berivan Demirkıran, Veysel Cengiz, Fırat Alış, Ferhat Denizhan, Meltem Macit Konseri, 15 Ekim'de Bedir Ayseli, Süleyman Oduncu, Uğur Yaşar, Özgür Ekin, Serap Sütşurup Konseri, 16 Ekim'de Çelina, Songül Kale, Leyla Cengiz, İbrahim Candan, İlayda Alan Konseri, 17 Ekim'de Ozan Mensur, Bahar Cengiz, Tekin Yiğiter, Veysel Ayyıldız, Erdal Elaldı Konseri, 18 Ekim'de Ali Aktaş, İbrahim Hakkı Karadaban, Bircan Dudukçu, Leyla Engin, Ayşegül Çakmak Konseri, 19 Ekim'de Metin Tosun, Semra Buzoba, Mensure Arancak, Gökmen Batur, Arin Dicle Somuk Konseri dokuz gün boyunca festival ziyaretçilerinin buluşma noktası olacak.



STEVE MCCURRY'NİN FOTOĞRAFLARI KEÇİ BURCU SANAT MERKEZİ'NDE



Dağkapı Meydanı ise Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü konserine ev sahipliği yapacak. Aslı Hünel ve Uğur Aslan da Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alacak.



Steve McCurry'nin "Benim özüm insan" diyerek çıktığı yolda, tarihe yön veren dramatik olaylara tanık olmayı sağlayacak belge niteliği taşıyan 51 fotoğrafı, sene sonuna kadar Keçi Burcu Sanat Merkezi'nde sergilenecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlanan Mustafa Kamil Dürüst'e ait koleksiyonda yer alan ve Türk musiki tarihine önemli katkılarda bulunmuş değerli Ermeni bestekarların nota koleksiyonu, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Surp Giragos Kilisesi'nde görücüye çıkacak.



Dağkapı Burcu'nda düzenlenecek "Sanatın İzinde Şehir" sergisi, farklı sanatçıların eserleriyle Diyarbakır'ın sanatsal zenginliklerini tanıtacak.



Festival kapsamında dijital eserler de yer alacak. Atatürk'ün Cumhuriyet Müzesi'nde yer alan binlerce fotoğrafıyla yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital eseri, Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde, doğadan ilham alan ve onun gibi kendini tekrar etmeyen sanat eseri "Mirora" ise Dağkapı Burcu'nda görülebilecek.



ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Devlet Tiyatroları, "Rumuz Goncagül", "Ana-Dolu", "Midas'ın Kulakları" temsillerini sahneleyecek. Devlet Opera ve Balesi de konserleriyle festivalde yer alacak. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde "Abur Cubur Show", "Doğu Demirkol", Uğur Arslan ile "Senfonik Afara", "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri", "Sefa Doğanay Show" gibi eğlenceli sahne gösterileri ile Yavuz Bingöl konseri gerçekleştirilecek.



Sanatçı Garip Ay, ebru teknesinde oluşturduğu eserini şehrin sembolik yapılarından biri olan Dağkapı Meydanı Tek Beden Burç cephesine gerçek zamanlı olarak yansıtacak. Bütün bunların yanında Diyarbakır kültüründe ve gastronomisinde önemli yer tutan ögeleri içeren etkinlikler gerçekleştirilecek. Unutulmaya yüz tutmuş önemli değerlerden "velime" ve "arbane" gelenekleri canlandırılacak. Kürtçe, Zazaca, Farsça ve Kelhuri dillerinde eserlerin seslendirildiği dinletiler gerçekleştirilecek.



Her festivalde olduğu gibi Sur Kültür Yolu Festivali'nde de çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. Hançepek Meydanı'na kurulacak çocuk şehri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve daha birçok noktada tiyatro oyunları, hem eğlenceli hem de eğitici atölye çalışmaları ve sahne gösterileri minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.