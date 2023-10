Sur Kültür Yolu Festivali’nde İçkale Müze Kompleksi ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından Sur Kültür Yolu Festivali, 9 gün sürdü. 22 Ekim'de sona eren festivalde, 40'tan fazla noktada, birçok etkinlik gerçekleştirildi. Keçi Burcu'nda da çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde, resim sergisinin yanı sıra gökyüzü gözlem etkinliği için atölyeler kuruldu. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de ilgi gösterdi.

En çok ziyaret edilen yerlerden biri de içerisinde Amida Höyük, Aslanlı Çeşme, Saint George Kilisesi, Eski Cezaevi, Valilik Konağı ve eski Adliye binasının da yer aldığı 14 tescilli yapı bulunan İçkale Müze Kompleksi oldu. 2021’de müzeyi 47 bin kişi, 2022’de ise 67 bin kişi ziyaret ederken 2023’te depremden dolayı 70 gün kapalı olmasına rağmen 9 ayda 82 bin kişi müzeyi gezdi.

Ay olarak en çok ziyaretçi 15 bin kişi ile haziran ayında gerçekleşti. 9 gün süren Sur Kültür Yolu Festivali’nde müze kompleksini ziyaret edenlerin sayısı ise 15 bin 790 oldu. Ziyaretçilerin gezdiği alanda 'Bir Hayalin İnşası' adlı dijital sergi ile Nermin Ülker'in 'Kırmızı Ev', Mert Ege Köse'nin 'Her Şeyin Yarısı', Hakan Bilal Karakaya'nın 'Kanatlı at' ve Süleyman Saim Tercan'ın 'At Portresi' isimli çalışmalar yer aldı.