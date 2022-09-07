Suudi Arabistan'dan Netflix'e uyarı: Çocuklar için tehdit oluşturuyor

Suudi Arabistan'ın islami ve toplumsal değerlere aykırı tüm içerikleri kaldırması talebine Körfez İşbirliği Ülkeleri de destek verdi.



Suudi medyasındaki bir haberde Netflix, "Çocukların sağlıklı yetişmesini tehdit eden ahlaksız mesajlar veren sinematik bir kılıf" olarak nitelendirildi.



Platform henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.



Suudi yetkililer geçen ay da YouTube’u İslami değerlere aykırı reklamlara izin vermekle suçlamıştı.