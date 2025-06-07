Sydney Sweeney, Euphoria'nın 3. sezonu hakkında konuştu
Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Sydney Sweeney, Euphoria'nın merakla beklenen yeni sezonu hakkında konuştu.
HBO imzalı Euphoria dizisinin 3. sezon çekimleri devam ediyor. Dizide Cassie karakterine hayat veren Sydney Sweeney, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a konuk oldu. Dizi hakkında konuşan oyuncu "Cassie tam bir deli." dedi. Fallon'ın "Hala mı?" sorusuna, oyuncu "Evet, daha bile kötü." yanıtını verdi.
Geçtiğimiz günlerde dizi setinde gelinlikle görüntülenen Sweeney'nin dizideki karakterinin evleneceği iddia edilmişti. Oyuncu iddialarla ilgili "Bunu ne onaylayabilirim ne de reddedebilirim. Kim bilir, belki yapay zekadır." dedi. Dizinin yeni sezonunun 2026'da izleyiciyle buluşması bekleniyor.
SHARON STONE DAHİL OLDU
Temel İçgüdü, Küre, Rehine ve Ratched gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Sharon Stone, gençlik dizisi Euphoria'nın yeni sezonuna dahil olacak. Emmy ödüllü oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı bilinmiyor.
Euphoria'nın ana kadrosunda Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie ve Eric Dane yer alıyor. Fezco rolüyle tanınan Angus Cloud, Temmuz 2023'te 25 yaşında hayatını kaybetti. Bu arada Barbie Ferreira gibi bazı oyuncular diziye bir sezon daha geri dönmeyeceklerini belirtmişlerdi.
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