Sydney Sweeney, Euphoria'nın 3. sezonu hakkında konuştu

HBO imzalı Euphoria dizisinin 3. sezon çekimleri devam ediyor. Dizide Cassie karakterine hayat veren Sydney Sweeney, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'a konuk oldu. Dizi hakkında konuşan oyuncu "Cassie tam bir deli." dedi. Fallon'ın "Hala mı?" sorusuna, oyuncu "Evet, daha bile kötü." yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde dizi setinde gelinlikle görüntülenen Sweeney'nin dizideki karakterinin evleneceği iddia edilmişti. Oyuncu iddialarla ilgili "Bunu ne onaylayabilirim ne de reddedebilirim. Kim bilir, belki yapay zekadır." dedi. Dizinin yeni sezonunun 2026'da izleyiciyle buluşması bekleniyor.