Sydney Sweeney ile Amanda Seyfried aynı projede buluşuyor

Son dönemin yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney ile uzun yıllardır herhangi bir filmde rol almayan Amanda Seyfried, aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.

Variety'nin haberine göre; ünlü oyuncular, Paul Feig'in yönetmen koltuğuna oturduğu "The Housemaid" adlı filmde başrolleri paylaşacak.

Freida McFadden'ın aynı isimli ünlü romanından uyarlanacak olan "The Housemaid" filmi; Millie'nin Winchester ailesinin yanında çalışmaya başlaması ve akabinde yaşananları konu ediyor.

Sydney Sweeney, filmde; zengin çift Nina ve Andrew'un hizmetçisi olarak yeni bir başlangıç yapmanın rahatlığını yaşayan, mücadele eden genç bir kadın olan Millie'yi canlandıracak.

Senaryoyu Rebecca Sonnenshine'ın uyarlacağı filmde Amanda Seyfried ise "Nina" karakterine hayat verecek.