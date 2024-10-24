Sydney Sweeney'nin sıradaki projesi belli oldu

Madame Web, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncu Sydney Sweeney'nin yeni projesi belli oldu.

Son projesinde Amerikalı boksör Christy Martin'i canlandıran Sweeney, "Scandalous" adlı filmde başrol oynayacak.

Colman Domingo'nun ilk yönetmenlik denemesi olan "Scandalous" filmi, oyuncu Kim Novak ile sanatçı Sammy Davis Jr. arasında 1957'de yaşanan gizli aşkı konu alacak.

Filmde Kim Novak'ı Sydney Sweeney canlandırırken; Sammy Davis Jr. rolünde ise David Johnson boy gösterecek.