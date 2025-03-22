Sydney Sweeney'nin yeni filmi belli oldu

2021 yılında lise İngilizce öğretmeni Joe Cote tarafından kaleme alınan "I Pretended to Be a Missing Girl" adlı hikaye, Oscar ödüllü senarist Eric Roth tarafından beyazperdeye taşınacak.

Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan Sydney Sweeney, bu kez Reddit'te yayınlanan ve büyük ilgi gören bir kısa hikayenin sinema uyarlamasında başrol oynayacak.

I Pretended to Be a Missing Girl, 10 yıl önce kaybolmuş bir kızı taklit eden bir gezginin, kızın ailesini soymaya çalışırken yaşadığı pişmanlık ve gerçeği keşfetmesini konu alıyor.

Filmde başrol oynayan Sydney Sweeney,taklitçi gezgini canlandıracak.



Henüz hazırlık süreci devam eden filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı ve kadrosunda Sweeney dışında hangi oyuncuların yer alacağı ise henüz belli değil.