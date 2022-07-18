Sylvester Stallone ile yapımcı Irwin Winkler arasında Rocky gerginliği

Haberler 18.07.2022 - 16:54
1976 yapımı efsane 'Rocky' filminin ve 5 devam filminin hem yıldızı hem senaristi olan Sylvester Stallone, serinin yaratıcı hakkına sahip olamamaktan rahatsız. Serinin yapımcısı Irwin Winkler'e seslenen Stallone, "haklarından geri kalanları kendisine vermesini" istiyor bu durumun çok acı verdiğini söyledi.
"ÇOCUKLARIMA ROCKY'DEN BİR ŞEYLER BIRAKMAK İSTİYORUM"
76 yaşındaki Stallone, kişisel Instagram hesabından Irwin Winkler'in yılan gövdeli ve ağzından bıçak çıkan bir çizimini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Ülkenin en büyük sanatçılarından birinden, Rocky/Creed Yapımcısı Irwin Winkler'in çok gurur verici bir portresi… Ayrıca Irwin, 47 yılı aşkın bir süredir Rocky'yi ve şimdi Creed'i kontrol ettikten sonra, tüm haklar yalnızca senin çocuklarına kalmadan önce, en azından haklarımdan geri kalanların bir kısmına sahip olmak istiyorum. İnanıyorum ki bu 93 yaşındaki beyefendiden adil bir jest olacaktır. Bu çok acı veren bir konu ve ruhumu kemiriyor, çünkü çocuklarıma Rocky'den bir şeyler bırakmak istiyorum..."
Rocky serisinin hakları Stallone için uzun zamandır bir çekişme noktasıydı. Ünlü aktör, o zamanlar fikri mülkiyet hakları konusunu çok fazla zorlamadığını, çünkü dönemin iş ahlakının bunu gerektirdiğini söylemişti. 2019'da Variety'de yer alan bir haberde, Winkler'ın Stallone'un serideki hissesinden memnun olmadığını öğrendiğinde şaşırdığı belirtildi.
Winkler'a göre Stallone'nin kazancı peşin ücretlerle ve filmin kazancından aldığı kar payıyla on milyonlarca doları buluyordu. Başka bir kaynak ise Stallone'un hem "Creed" hem de 2018 devam filmi için 10 milyon dolardan fazla kazandığını belirtti; Stallone her iki filmde de rol aldı ve yapımcılığını üstlendi.
Filmler üzerinde hiçbir telif hakkına sahip olmadığını belirten Stallone, "Her kelime, her yazım hatası benimdi. Bana 'paranı aldın ya, neden şikayet ediyorsun?' denildi. Çok sinirlendim" ifadesini kullandı.
YENİ ROCKY YOLDA
Ünlü oyuncu röportajında kendisinin yazıp yönetmeyi planlandığı yeni bir Rocky filminin çekileceğini de açıkladı. İlki 1976 yılında çekilen Rocky, gişede büyük bir başarı elde etmiş ve devam filmleri yapılmıştı.