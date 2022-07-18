Sylvester Stallone ile yapımcı Irwin Winkler arasında Rocky gerginliği

1976 yapımı efsane 'Rocky' filminin ve 5 devam filminin hem yıldızı hem senaristi olan Sylvester Stallone, serinin yaratıcı hakkına sahip olamamaktan rahatsız. Serinin yapımcısı Irwin Winkler'e seslenen Stallone, "haklarından geri kalanları kendisine vermesini" istiyor bu durumun çok acı verdiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMA ROCKY'DEN BİR ŞEYLER BIRAKMAK İSTİYORUM"



76 yaşındaki Stallone, kişisel Instagram hesabından Irwin Winkler'in yılan gövdeli ve ağzından bıçak çıkan bir çizimini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin en büyük sanatçılarından birinden, Rocky/Creed Yapımcısı Irwin Winkler'in çok gurur verici bir portresi… Ayrıca Irwin, 47 yılı aşkın bir süredir Rocky'yi ve şimdi Creed'i kontrol ettikten sonra, tüm haklar yalnızca senin çocuklarına kalmadan önce, en azından haklarımdan geri kalanların bir kısmına sahip olmak istiyorum. İnanıyorum ki bu 93 yaşındaki beyefendiden adil bir jest olacaktır. Bu çok acı veren bir konu ve ruhumu kemiriyor, çünkü çocuklarıma Rocky'den bir şeyler bırakmak istiyorum..."



Rocky serisinin hakları Stallone için uzun zamandır bir çekişme noktasıydı. Ünlü aktör, o zamanlar fikri mülkiyet hakları konusunu çok fazla zorlamadığını, çünkü dönemin iş ahlakının bunu gerektirdiğini söylemişti. 2019'da Variety'de yer alan bir haberde, Winkler'ın Stallone'un serideki hissesinden memnun olmadığını öğrendiğinde şaşırdığı belirtildi.