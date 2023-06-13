Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger benden daha üstün bir aksiyon yıldızıydı

Hollywood’un ikonik oyuncularından Sylvester Stallone, 1980'li yılların en popüler oyuncularından biriydi. Rocky Balboa karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu, Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'ın kendisinden daha iyi bir aksiyon yıldızı olduğunu söyledi.
Daha önce verdiği bir röportajda 1980'li yıllarda Hollywood camiasında rakip olarak gösterildiklerini ve birbirlerinden nefret ettiklerini itiraf eden Stallone, Schwarzenegger'ın hayatını konu alan belgeselde oyuncu hakkında konuştu.
"O ÇOK DAHA ÜSTÜNDÜ"
Stallone "80'ler enteresan bir dönemdi çünkü 'aksiyon yıldızı' tanımı henüz tam olarak şekillenmemişti" dedi. Oyuncu, Schwarzenegger'a "Hikayeni anlatmak için vücudunu kullandın. Diyalog çok gerekli değildi. Avusturya'dan gelen bir adam dışında bunu yapan yoktu. O çok daha üstündü. Tüm cevaplar ondaydı. Vücut da ondaydı. Güçlüydü" dedi.
Schwarzenegger da Stallone'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Oyuncu, "Rambo II gibi bir film yaptıktan sonra daha iyisini yapmak için yollar aradım. Stallone olmasaydı, 80'lerde o kadar çaba sarf etmek için motivasyon bulamayabilirdim" ifadelerini kullandı.
REALİTE ŞOV YILDIZI OLDU
Öte yandan, Hollywood’un ikonik oyuncularından Sylvester Stallone'nun hayatı televizyona taşındı. Rocky Balbao karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun ailesiyle yaşantısını konu alan "The Family Stallone" adlı realite şov, dijital bir platformda yayınlanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life
- Sylvester Stallone
- N-Life Kültür&Sanat