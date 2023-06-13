Sylvester Stallone: Arnold Schwarzenegger benden daha üstün bir aksiyon yıldızıydı

"O ÇOK DAHA ÜSTÜNDÜ"

Stallone "80'ler enteresan bir dönemdi çünkü 'aksiyon yıldızı' tanımı henüz tam olarak şekillenmemişti" dedi. Oyuncu, Schwarzenegger'a "Hikayeni anlatmak için vücudunu kullandın. Diyalog çok gerekli değildi. Avusturya'dan gelen bir adam dışında bunu yapan yoktu. O çok daha üstündü. Tüm cevaplar ondaydı. Vücut da ondaydı. Güçlüydü" dedi.