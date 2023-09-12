Sylvester Stallone'un "Cehennem Melekleri" serisinden kazancı ortaya çıktı

"Rambo" ve "Rocky" filmleri ile hafızalara kazınan, oynadığı filmler seriye dönüşen Hollywood'un ikonik oyuncuları arasındaki Sylvester Stallone, bir serinin daha sonuna geldi. 80'li ve 90'lı yılların aksiyon yıldızı, 22 Eylül’de vizyona girecek “Cehennem Melekleri 4” ile seriye veda etmeye hazırlanıyor.
Yeni filmin vizyon gününe geri sayım başlamışken, ünlü aktörün seriden kazandığı para gündeme geldi. “Cehennem Melekleri”nin arkasındaki beyin olan ve serinin hem yapımcılığını üstlenen hem de paralı asker Barney Ross rolünü oynayan usta aktörün kazancının beklentilerin epey altında olduğu öğrenildi.
Collider'ın haberine göre, ünlü yıldız “Cehennem Melekleri” filminin her birinden yaklaşık 16 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 48 milyon dolar kazandı. Diğerlerine kıyasla daha küçük bir role sahip olduğu dördüncü filmdeki maaşı ise 3 milyon dolar oldu.
Serideki diğer aksiyon yıldızlarının durumu da Sylvester Stallone’dan farklı değil. Arnold Schwarzenneger’e "Cehennem Melekleri" için yaklaşık 10 milyon dolar ücret ödendi. Harrison Ford da "Cehennem Melekleri 3"ten 7 milyon dolar ücret aldı.
Stallone, bu filmleri 80'li ve 90'lı yıllarda yapmış olsaydı, yalnızca oyuncu ücretlerinin toplamı kolayca 200 milyon doları bulabilirdi. 80-100 milyon dolar arasında değişen yapım bütçelerine sahip olan “Cehennem Melekleri” filmlerinin her biri gişede 200 milyon doları aşan gelir elde etti.
"Cehennem Melekleri 2" 314 milyon dolarlık küresel hasılatıyla serideki en başarılı film olarak kayıtlara geçti. "Cehennem Melekleri"nin Lee Christmas rolündeki Jason Statham liderliğinde devam etmesi, Stallone'un da yapımcı olarak seriye bağlı kalması bekleniyor.
Öte yandan Sylvester Stallone, geçtiğimiz günlerde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile bir araya geldi. İkili arasında filmler hakkında eğlenceli bir diyalog geçti. Eşi ve kızlarıyla birlikte İtalya'da tatil yapan 77 yaşındaki aktör ile karşılaşan 86 yaşındaki Papa Francis, Stallone'nin kızlarını görünce "3! Ne kadar da çok" yorumunda bulundu. Stallone ise "Bu yoğun dönemde bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz çok teşekkürler. Onur duyduk" dedi.
Papa Francis'in "Senin filmlerinle büyüdük" demesi üzerine Stallone esprili bir şekilde "Hazır mısın? Boks yapalım!" diyerek yumruklarını hazırladı. Papa da gülerek yumruklarını salladı.
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