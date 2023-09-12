Sylvester Stallone'un "Cehennem Melekleri" serisinden kazancı ortaya çıktı

Serideki diğer aksiyon yıldızlarının durumu da Sylvester Stallone’dan farklı değil. Arnold Schwarzenneger’e "Cehennem Melekleri" için yaklaşık 10 milyon dolar ücret ödendi. Harrison Ford da "Cehennem Melekleri 3"ten 7 milyon dolar ücret aldı.

Stallone, bu filmleri 80'li ve 90'lı yıllarda yapmış olsaydı, yalnızca oyuncu ücretlerinin toplamı kolayca 200 milyon doları bulabilirdi. 80-100 milyon dolar arasında değişen yapım bütçelerine sahip olan “Cehennem Melekleri” filmlerinin her biri gişede 200 milyon doları aşan gelir elde etti.

"Cehennem Melekleri 2" 314 milyon dolarlık küresel hasılatıyla serideki en başarılı film olarak kayıtlara geçti. "Cehennem Melekleri"nin Lee Christmas rolündeki Jason Statham liderliğinde devam etmesi, Stallone'un da yapımcı olarak seriye bağlı kalması bekleniyor.

