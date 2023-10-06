Tahir Aydoğdu, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kişiyle Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek

Kanunu ile 80 ülkede konser veren ve 20'den fazla koroda şeflik yapan TRT kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu, yönetimindeki üç koroyu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar repertuvarı ile bir araya getirdi. Aydoğdu, prova öncesinde konserlere ilişkin bilgi verdi.
ODTÜ Mezunları Türk Sanat Müziği Korosu'nu 2006, Ankara Kulübü Şubeler Korosu'nu da 2019'dan beri yönettiğini, Tahir Aydoğdu İnternet Korusu'nu ise 2 yıl önce Kovid-19 salgınında kurduğunu belirten Aydoğdu, bu üç koroyu ilk kez bir konserde buluşturduğunu söyledi.
Koroların bu konserlere yaklaşık 7 ayda hazırlandığını belirten Aydoğdu, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır ciddiyetle çalıştıklarını kaydetti.
Usta sanatçı Aydoğdu, ilk konseri Ankara'da 9 Ekim'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, ikincisini 12 Ekim'de İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda vereceklerini, her iki konserin de "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" repertuvarıyla hazırlandığını belirtti.
Aydoğdu, "Atatürk demek sadece şarkı, türküyü seven bir dahi, bir önder demek değil. Bu açıdan şarkı, türkünün yanı sıra zeybek, valslar, ilk Türk tangosu ve Atatürk'ün sevdiği operalardan bölümler, Ankara Kulübü'nün desteği ile seğmen ve bacıeren gösterileri seyirciye sunulacak. Çok renkli bir repertuvar bekliyor izleyiciyi" ifadesini kullandı.
TRT yıllarından edindiği tecrübeler ile babası merhum kanun sanatçısı şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği konserlerin kendisine büyük birikim sunduğunu kaydeden Aydoğdu, programın sunuculuğunu da uzun yıllardır bu tür konserleri sunan Mehpare Çelik'in yapmasına karar verdiklerini söyledi.
"SAHNEDE 80 KİŞİ OLACAĞIZ"
"Sahnede sazende ve koristlerle 80 kişi olacağız. Zeybek oynayan efeler ve tango yapan çiftlerle zaman zaman bu sayı 100'e çıkacak. Cumhuriyet'in 100. yılına 100 kişilik bir orkestra kurmuş olduk" diyen Aydoğdu, tatlı bir heyecan içinde olduklarını ve yoğun çalıştıklarını söyledi.
Aydoğdu, 50 yıldır kanun çaldığını ve babasının sanatçı olması dolayısıyla çocuk yaşlarda musiki ve sanatın içinde olduğunu söyledi.
Bu konser için de babasının repertuvarından Rumeli türkülerini aldığını, tozlu raflardan çıkarttığı Refik Fersan'ın Atatürk için yazdığı mersiyeyi de konserde seslendirilecek eserlere dahil ettiğini belirtti.
"HEPSİ ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR"
Konserleri yönetirken kanun çaldığını, bu konserlerde de eser icra edeceğini ifade eden Tahir Aydoğdu, "Cemal Reşit Rey yönetimi özellikle çalmamı rica etti. Ben de yerine getireceğim" dedi.
Aydoğdu, sözlerini "Konserdeki şarkıların hepsi Atatürk'ün sevdiği, eşlik ettiği şarkılar. Hepsi güzel ama Kurtuluş Savaşı destanını anlatan Yanık Ömer'in bir özelliği var. Atatürk, o zamanlar 'Keşke günümüz koşullarına göre işlenip, orkestralarla seslendirilse.' demiş. Bu isteğini yerine getireceğiz. Seyircilerimiz bizi yalnız bırakmasınlar. Büyük insanın, Ata'mızın musiki ve sanat zevkini sahneden görecekler, izleyecekler, alkış tutacaklar" diye sürdürdü.
Ankara'daki konserin ücretsiz, İstanbul'daki konserin ise ücretli olacağını belirten Aydoğdu, biletlerin Biletix'in sitesinde satışa sunulduğunu kaydetti. Aydoğdu, kendilerine destek veren ODTÜ ve Ankara Kulübü Derneğine teşekkür etti.
Korist Gülşen Bescioğlu, emekli bankacı olduğunu, 15 yıldır da çeşitli korolara katıldığını söyledi.
Bescioğlu, "Tahir hocamla çalışmak bir ayrıcalık. Vizyonu olan, çalışkan bir sanatçı. Onunla da başarılı işlere imza atıyor olmaktan mutluyum. Büyük bir organizasyonun içinde yer almaktan heyecanlıyız. Ankara ve İstanbullu sanatseverleri konserlerimize bekliyoruz" dedi.
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