Tahir Aydoğdu, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kişiyle Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek

Usta sanatçı Aydoğdu, ilk konseri Ankara'da 9 Ekim'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, ikincisini 12 Ekim'de İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda vereceklerini, her iki konserin de "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" repertuvarıyla hazırlandığını belirtti.



Aydoğdu, "Atatürk demek sadece şarkı, türküyü seven bir dahi, bir önder demek değil. Bu açıdan şarkı, türkünün yanı sıra zeybek, valslar, ilk Türk tangosu ve Atatürk'ün sevdiği operalardan bölümler, Ankara Kulübü'nün desteği ile seğmen ve bacıeren gösterileri seyirciye sunulacak. Çok renkli bir repertuvar bekliyor izleyiciyi" ifadesini kullandı.

TRT yıllarından edindiği tecrübeler ile babası merhum kanun sanatçısı şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği konserlerin kendisine büyük birikim sunduğunu kaydeden Aydoğdu, programın sunuculuğunu da uzun yıllardır bu tür konserleri sunan Mehpare Çelik'in yapmasına karar verdiklerini söyledi.



"SAHNEDE 80 KİŞİ OLACAĞIZ"

"Sahnede sazende ve koristlerle 80 kişi olacağız. Zeybek oynayan efeler ve tango yapan çiftlerle zaman zaman bu sayı 100'e çıkacak. Cumhuriyet'in 100. yılına 100 kişilik bir orkestra kurmuş olduk" diyen Aydoğdu, tatlı bir heyecan içinde olduklarını ve yoğun çalıştıklarını söyledi.

