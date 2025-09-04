Talat Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl onuncusu verilen ödüller için başvurular 3 Ekim'e kadar devam edecek.



Başkanlığını yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın'ın üstleneceği seçici kurulda, editör ve çevirmen Emrah İmre, Begüm Kovulmaz, öğretim üyesi ve çevirmen Lale Özcan ile Ayşe Ece yer alıyor.



Başvuruların yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılabildiği ödülde, başvuruda sunulacak eserlerin orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş, ISBN numarası almış öykü ve roman türleri olması ve adayların daha önce bu ödülü kazanmamış olması gerekiyor.