Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu (Tamer Karadağlı kimdir?)

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.



TAMER KARADAĞLI KİMDİR?



Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1964 tarihinde Ankara'da doğmuştur. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir.



Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında seslendirme sanatına başlamıştır.



Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi.



Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide Haluk karakterini canlandırmaktadır.



TELEVİZYON DİZİLERİ



1993 Ferhunde Hanımlar Selçuk

1999 Babam Olur Musun Erol

1999 Demir Leblebi

2000 Şaşı Felek Çıkmazı Timur

2000 Sarı Evin Esrarı

2000 Artık Sevmeyeceğim Kemal

2001 Nasıl Evde Kaldım Haldun

2002 Çocuklar Duymasın Haluk

2002 Reyting HamdiOkul Müdürü

2004 Çocuklar Ne Olacak Haluk

2004 Yağmur Zamanı Fırat Çağlar

2006 Hayatım Sana Feda Levent Başaran

2006 Arka Sokaklar Sivil Polis

2007 Doktorlar

2007 Fedai Emin Bora

2008 Karamel Çaycı

2008 Kiralık Oda

2008 Son Ağa Salim Ağa Bağcıoğlu

2008 Kırmızı Işık Sunucu

2009 Avrupa Yakası Sivil Polis

2009 Ah Kalbim Kamuran

2009 Altın Kızlar Konuk Oyuncu

2009 Sağlık Olsun

2010 Çocuklar Duymasın Haluk

2011 Adım Bayram Bayram

2012 Acayip Hikayeler Yakup

2013 Çocuklar Duymasın Haluk

2017 Çocuklar Duymasın Haluk



SUNDUĞU PROGRAMLAR



2012 Güven Bana

2013 Kim Milyoner Olmak İster

2018 Ben Bilmem Eşim Bilir All Star



ROL ALDIĞI OYUNLAR



Bir Yaz Gecesi Rüyası: William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010

Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999

Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997

Saat 9.05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996

Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995

Uyarca: Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992



YER ALDIĞI FİLMLER



2003 Bir Tutam Baharat Mustafa

2005 Beyza'nın Kadınları Fatih

2005 Şans Kapıyı Kırınca Pilot

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Polis

2007 Living & Dying Duca

2009 Suluboya

2010 Memlekette Demokrasi Var Kaymakam

2012 Süper Türk Ekber

2016 Pamuk Prens Tamer

2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği