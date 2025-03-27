Tamino Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak

Melankolik müziğiyle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tamino Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak. 28 yaşındaki müzisyen Every Dawn’s a Mountain albümü kapsamında Türkiye’de üç konser verecek.

Mısır asıllı şarkıcı, 23 Mayıs'ta İstanbul'da, 24 Mayıs'ta Ankara'da, 25 Mayıs'ta İzmir'de hayranlarıyla buluşacak.

Büşra Kayıkçı, Tamino’nun Türkiye turnesinde konserlerin açılışında sahne alacak.