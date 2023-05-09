Tanju Okan, "Yıl 1974-Tanju Okan Şarkıları" projesi ile anılacak

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Tanju Okan, Hakan Meriçliler'in yazıp yönettiği ve sahneleye koyduğu "Yıl 1974-Tanju Okan Şarkıları" adlı proje ile yad edilecek. Dinleyenleri nostalji yolculuğuna çıkaracak etkinlik, 9 Haziran'da Baba Sahne'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Meriçliler, yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğindeki Vigor Kültür Sanat'ın üstlendiği proje kapsamında Okan'ın dillerden düşmeyen şarkılarını, piyanist Süleyman Alnıtemiz eşliğinde yorumlayacak. Şarkıların yanı sıra Tanju Okan'ın anıları, yaşamındaki dönüm noktaları, aşkları, mutlulukları, hüzünleri, hayal kırıklıkları da anlatı olarak sahneye taşınacak. Okan’ın hayatının heyecan, zorluk, aşk dolu dönemlerine de değinilen projede,sanatçının çok sevilen şarkılarını yaptığı ve kariyerinin önemli noktası olan 1974 yılına odaklanılıyor.



Tek perdelik performansta Hakan Meriçliler, sanatçının "Öyle Sarhoş Olsam ki", "Kaderim", "Dostlarım", "Var mısın İçelim?", "Seni Hayatımca Sevdim", "Hasret", "Bilsem ki", "Kadınım", "Deniz ve Mehtap" ile "Deli Gibi Sevdim" adlı şarkılarını seslendirecek.



Hakan Meriçliler gösteriyi, 15 Haziran'da Dada Salon Kabarett ve 30 Haziran'da İzmir Urla Dam'da yeniden sahneleyecek.

