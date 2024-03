Tansu Çiller'den Can Yücel iddialarına yanıt

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, sosyal medyada "Can Yücel'i çağırıp kendisi için şiir yazmasını istediği" şeklinde yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Çiller, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bölünmüşlük üzerinden siyaset yapanlar nedeniyle birbirlerini karalayan düşman taraflara dönüştüğünü belirtti.



Bunun sonucunda, insanların siyaseten mantık ve hakikat sınırlarının dışında karalamalara hedef olduğunu, bu durumların bölünmeyi daha da derinleştirdiğini kaydeden Çiller, "Sosyal medyada yer alan, benim Can Yücel'i çağırarak 'Bana şiir yazın' dediğim söylemi bunun en belirgin örneklerindendir. Tümüyle hakikat dışı olan bu iddia, bana ve merhum Can Yücel'in şahsına karşı açık bir iftiradır." ifadelerini kullandı.