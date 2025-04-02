Tarantino imzalı Bir Zamanlar Hollywood'da filminin devamı geliyor

Quentin Tarantino'nun imzalı "Bir Zamanlar Hollywood'da filminin devamı için hazırlıklar başladı. Ancak bu kez yönetmen koltuğunda başka bir isim oturacak.

Tarantino imzalı Bir Zamanlar Hollywood'da filminin devamı geliyor

Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Bir Zamanlar 'da (Once Upon a Time in... Hollywood) filminin devamı geliyor. Usta yönetmen David Fincher, Quentin Tarantino’nun kaleme aldığı bir senaryoyla devam filminin yönetmen koltuğunda oturacak.

Variety'nin haberine göre; henüz resmi bir adı olmayan , dijital yayın platformlarından birinde yayınlanacak.

Brad Pitt, kendisine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran dublör Cliff Booth rolüne resmen geri dönüyor.

Tarantino imzalı Bir Zamanlar Hollywood'da filminin devamı geliyor - 1 Bir Zamanlar Hollywood'da filminden bir sahne

2019 yılında vizyona giren Bir Zamanlar 'da filmi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brad Pitt) ve En İyi Yapım Tasarımı dallarında Oscar kazanmıştı.

YILLAR SONRA BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Tarantino'nun 10. ve son filmi olması planlanan The Movie Critic'i iptal etmesinin ardından gündeme gelen proje; Pitt ve Fincher'ı da yıllar sonra bir araya getiriyor.

İkili, Yedi, Dövüş Kulübü ve Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi gibi başarılı projelerde birlikte çalışmıştı.

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"ÇEKTİĞİM EN İYİ " DEMİŞTİ

Öte yandan Quentin Tarantino, daha önce katıldığı bir radyo programında Bir Zamanlar... 'da için "Çektiğim en iyi film" ifadelerini kullanmıştı.

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