Tarantino imzalı Bir Zamanlar Hollywood'da filminin devamı geliyor

Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in... Hollywood) filminin devamı geliyor. Usta yönetmen David Fincher, Quentin Tarantino’nun kaleme aldığı bir senaryoyla devam filminin yönetmen koltuğunda oturacak. Variety'nin haberine göre; henüz resmi bir adı olmayan film, dijital yayın platformlarından birinde yayınlanacak. Brad Pitt, kendisine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran dublör Cliff Booth rolüne resmen geri dönüyor.

Bir Zamanlar Hollywood'da filminden bir sahne

2019 yılında vizyona giren Bir Zamanlar Hollywood'da filmi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brad Pitt) ve En İyi Yapım Tasarımı dallarında Oscar kazanmıştı. YILLAR SONRA BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR Tarantino'nun 10. ve son filmi olması planlanan The Movie Critic'i iptal etmesinin ardından gündeme gelen proje; Pitt ve Fincher'ı da yıllar sonra bir araya getiriyor. İkili, Yedi, Dövüş Kulübü ve Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi gibi başarılı projelerde birlikte çalışmıştı.

Quentin Tarantino son filmini çekmekten vazgeçti: Brad Pitt başrolde olacaktı Haberi Görüntüle