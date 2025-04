Tarantino imzalı Bir Zamanlar Hollywood'da filminin devamı geliyor

Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in... Hollywood) filminin devamı geliyor. Usta yönetmen David Fincher, Quentin Tarantino’nun kaleme aldığı bir senaryoyla devam filminin yönetmen koltuğunda oturacak.

Variety'nin haberine göre; henüz resmi bir adı olmayan film, dijital yayın platformlarından birinde yayınlanacak.

Brad Pitt, kendisine En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandıran dublör Cliff Booth rolüne resmen geri dönüyor.