Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası sanatseverleri bekliyor

Tarihî Alsancak Tekel Fabrikası'nda devam eden restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarında incelemelerde bulunduk. İzmir’de kültür ve sanatın yeni cazibe merkezi olacak olan tarihî fabrikada artık sona geldik. 29 Nisan'da buluşmak üzere. pic.twitter.com/yu0OqNk5Cr

Fabrikanın kültür ve sanat için dönüştürülmesi ve kente kazandırılması için başlatılan çalışma kapsamında, mevcut alanın kentin sanatsal bir cazibe merkezine dönüşmesi ve dinlenme alanlarıyla, İzmirlileri buluşturan bir mekan haline gelmesi hedefleniyor.