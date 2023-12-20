Tarihi bina restorasyona girdi

Didim’de 2020 yılı Aralık ayında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir kısmı yıkılan tarihi iki katlı binanın restorasyonuna 3 yıl sonra başlandı. 1924 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadelenin ardından Didim’e yerleşen mübadil torunlarının ev olarak kullandığı iki katlı bina, daha sonra Apollon Tapınağı ile çevresinde arkeolojik kazı çalışmalarını yürüten Alman kazı heyetinin deposu olarak kullanılmıştı. Hisar Mahallesindeki iki katlı tarihi binanın geçtiğimiz yıllarda Milet Müze Müdürlüğüne devredilirken, 100 yıldan fazla geçmişe sahip binanın duvarı 2020 yılında sağanak yağışa dayanamayarak yıkılmıştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan tarihi binanın, Bakanlık tarafından Hazineye devredildiği ve binanın restoresi için Aydın Valiliğine bağlı olarak Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOP) devredileceği bildirilmiş ve yenileme sonrasında binanın ihaleye çıkmıştı. Apollon Tapınağı’nın yanında yer alan tarihi bina yapılan ihalenin ardından Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. 3 yıllık bir süreden sonra binada restorasyonun başlaması mahalle sakinlerini de memnun etti.

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