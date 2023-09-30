Tarihi Zeyrek Çinili Hamam son kez sanatseverleri ağırlıyor

2024 YILININ İLK GÜNLERİNDE YENİDEN ISITILACAK



Osmanlı Donanması'nın Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa tarafından yaptırılan ve 1530-1540 arasında Osmanlı İmparatorluğu kültürel ihtişamının zirvesindeyken Mimar Sinan tarafından inşa edilen hamam, restorasyonun ardından geçen sene ilk kez İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) düzenlediği 17. İstanbul Bienali'ne ev sahipliği yapan mekanlardan biri olmuştu.



Osmanlı yıkanma ritüellerini bugüne taşıyarak misafirlerine yeniden hamam deneyimi sunacak Zeyrek Çinili Hamam, 2024 yılının ilk günlerinde ısıtılacak.



"Kalıntıların Şifası" sergisi 5 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

ZEYREK ÇİNİLİ HAMAM MÜZESİ



Hamamla eş zamanlı olarak açılan Zeyrek Çinili Hamam Müzesi de ziyaretçilerini Roma, Bizans ve Osmanlı dönemini kapsayan tarihi bir yolculuğa davet ediyor. Atelier Brückner tarafından tasarlanan müzenin katlarından biri, restorasyon ve kazılar sırasında keşfedilen ve hamamın içinde muhafaza edilen yaklaşık 3 bin parçalık mavi-beyaz İznik çini parçalarından oluşan bir seçkiye ayrılıyor. Yapılan detaylı araştırmalar, 37 benzersiz desene sahip 10 binden fazla çininin, birçoğu 19. yüzyılda Avrupa'daki özel koleksiyonculara ve müzelere satılmadan önce hamamın iç duvarlarını süslediğini ortaya çıkardı.



Ziyaretçiler, dijital etkileşimli bir deneyim aracılığıyla 16. yüzyıla yolculuk yapabilecek ve hamamın 360 derecelik görünümünü keşfedebilecekler. Hamam ritüeli ile özdeşleşmiş havlular, taslar, değerli metaller ve sedeflerle süslenmiş nalınlar gibi tarihi hamam objelerini içeren özenle hazırlanmış seçkinin yanı sıra müzede hamamın Mimar Sinan tarafından tasarlanmış dahiyane su ve ısıtma sistemlerini açıklayan şema ve maketler de görülebilecek.



Adını UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi Zeyrek semtinden alan bu kapsamlı restorasyon projesi, hamam olarak kullanılacak bölümlerin yanı sıra bünyesinde müze, tarihi Bizans sarnıçları ve etkinlik, bahçe alanları ile birlikte İstanbul kültür-sanat haritasındaki yerini alarak dünyanın huzuruna çıkıyor.