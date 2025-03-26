Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı

2016 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetmişti. Günay, 25 Mart'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından ,  2016 yılında akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'dan 24 Mart 2025 tarihinde acı haber geldi. Nazım Hikmet Vakfı, Acun Günay'ın vefat ettiğini duyurdu.

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı - 1

ACUN GÜNAY'A VEDA

'ın hayat arkadaşı, bale sanatçısı Acun Günay; 25 Mart Salı günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Acun Günay'ın töreninden fotoğraf Nazım Hikmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda "Tarık Akan'ın otuz yıllık eşi, bale sanatçısı Acun Günay'ı bugün sonsuzluğa uğurladık. Acımızı paylaşan tüm dostlara minnetle..." ifadeleri yer aldı.

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı - 2

"HAYAT DEVAM ETMİYOR"

Öte yandan Acun Günay, hayat arkadaşı 'ın vefatının ardından yaşadığı acıyı "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı - 3 Tarık Akan ve Acun Günay

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlayan Acun Günay, 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde rol aldı. Uzun yıllardır Akan'ın hayat arkadaşı olan Günay, gözlerden uzak bir yaşam sürdü.

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