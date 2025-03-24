Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Acun Günay, hayat arkadaşı Tarık Akan 'ın vefatının ardından yaşadığı acıyı "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

ACUN GÜNAY KİMDİR?



Sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlayan Acun Günay, 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde rol aldı. Uzun yıllardır Akan'ın hayat arkadaşı olan Günay, gözlerden uzak bir yaşam sürdü.