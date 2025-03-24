Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Akan, 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay'dan acı haber geldi. Günay'ın vefat ettiği duyuruldu.

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Usta sanatçı , 2016 yılında akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'dan acı haber geldi. 

Nazım Hikmet Vakfı, Acun Günay'ın vefatını sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti - 1

"HAYAT DEVAM ETMİYOR"

Acun Günay, hayat arkadaşı 'ın vefatının ardından yaşadığı acıyı "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan vefatının 8. yılında anılıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan vefatının 8. yılında anılıyor

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ACUN GÜNAY KİMDİR?

Sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde dansçı olarak başlayan Acun Günay, 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde rol aldı. Uzun yıllardır Akan'ın hayat arkadaşı olan Günay, gözlerden uzak bir yaşam sürdü.

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