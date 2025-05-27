Tarkan Avrupa turnesine hız kesmeden devam ediyor

Geçen yıl "Kuantum 51" adlı albümünü yayınlayan sanatçı Tarkan Şahmeran Entertainment ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen turnede müzikseverlerle buluşuyor. Tarkan, Avrupa turnesine geçen ay Hollanda'da başladı. Ardından Almanya, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'de konserler veren sanatçı, yeni albümünden şarkılarını sahne performansları eşliğinde seslendirdi.



Sanatçıya sahnede elektrogitarda Can Şengün, basgitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, arka vokallerde ise Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik etti.



Turnenin genel sahne tasarımı ve prodüksiyon süreci Can Besbelli yönetiminde gerçekleştiriliyor. Konserlerin açılışında seyirciyle buluşan özel intro ise Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar'ın yapay zeka destekli çalışmasıyla hazırlandı.