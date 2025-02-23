Tarkan'dan DJ Mahmut Orhan'ın teklifine yeşil ışık

Son olarak Kuantum 51 adlı albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Tarkan Tevetoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı, bu kez yaptığı müziği dünya geneline taşıyan DJ Mahmut Orhan'a verdiği yanıtla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mahmut Orhan, "Türkiye için bir hayalin var mı?" sorusuna; "Tarkan... Abi?" cevabını vererek ünlü ismi etiketledi.