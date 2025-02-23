Tarkan'dan DJ Mahmut Orhan'ın teklifine yeşil ışık
Tarkan ile DJ Mahmut Orhan'dan hayranlarını sevindirecek bir paylaşım geldi. Orhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine teklifte bulunmasına Tarkan'dan yanıt geldi.
Son olarak Kuantum 51 adlı albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Tarkan Tevetoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Ünlü şarkıcı, bu kez yaptığı müziği dünya geneline taşıyan DJ Mahmut Orhan'a verdiği yanıtla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mahmut Orhan, "Türkiye için bir hayalin var mı?" sorusuna; "Tarkan... Abi?" cevabını vererek ünlü ismi etiketledi.
"ÇOK YAKINDA DİYELİM"
Mahmut Orhan'ı karşılıksız bırakmayan Megastar Tarkan'dan gelen yanıt ise ''O zaman çok yakında diyelim'' oldu.
İkilinin yakın zamanda birlikte bir şarkıda buluşacak olması ise hayranlarını heyecanlandırdı.
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