Tarkan’ın yeni albümü "Kuantum 51" müzikseverlerle buluştu: İşte tüm şarkılar

Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü “Kuantum 51” ile sevenleriyle buluştu. Prodüktörlüğünü Tarkan’ın üstlendiği Kuantum 51’de bu kez birden çok aranjör yer alıyor. Megastarın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve birlikte daha önce sayısız hite imza attığı Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de bulunuyor.

Kuantum 51’de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.