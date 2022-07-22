Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik yayınlandı

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak dinleyiciye sunuldu.

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.



YAP Bİ GÜZELLİK SÖZLERİ:



Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha



Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere



Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna



Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım



Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım



Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım



Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım



TARKAN YAP Bİ GÜZELLİK (TIKLA DİNLE)

