Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik yayınlandı

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.

Tarkan'ın yeni şarkısı Yap Bi Güzellik yayınlandı

Haberler 22.07.2022 - 10:21 | Son Güncelleme : 22.07.2022 - 11:03

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Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak dinleyiciye sunuldu. 

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

YAP Bİ GÜZELLİK SÖZLERİ:

Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha

Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım

Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım

TARKAN YAP Bİ GÜZELLİK (TIKLA DİNLE)

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