Tarkan'ın yeni şarkısı "Dönmüyor Giden" yayınlandı

TARKAN'IN DÖNMÜYOR GİDEN ADLI ŞARKISININ SÖZLERİ



Dün gibi yaşananlar

Film gibi gözümün önünde hatıralar

Savurdu ayrı yollara kader

Bize yazılan ayrı düşen hayatlar

Şimdiki aklım olsaydı ertelemezdim

İhmal etmezdim anı biriktirmeyi

Seni öpe koklaya, kokunu içime çeke çeke

Yüreğini yüreğime saramadım, ya

Ona yanarım, yanarım ki ne yanarım

Koyup elini elime, bakıp gözüne

Son bi' kere canını canıma sıkıca saramadım, ya

Ona yanarım, yanarım ki ne yanarım

An bu an, vakit bugün

Sev hadi gönlüm, yarını meçhul ömrün

Dönmüyor giden

Olmasın aşksız gülün, çağla deli gönlüm

Sayılı yılı ömrün, dönmüyor giden